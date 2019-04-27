Eskişehir İHH yeni binasına törenle taşındı

Çarşı Bölgesindeki yeni merkezin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Dualar eşliğinde yapılan açılış töreninde toplu kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesimi sonrası bölgedeki vatandaşlara pilav ikram edildi.

Başkan Karadaş'tan teşekkür konuşması

Törende bir konuşma yapan İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, Eskişehir'in tarihi ve stratejik açıdan önemli bir şehir olduğunu dile getirdi. Karadaş, "Eskişehir'de, iyiliği yeryüzüne yaymak, iyilik medeniyetini insanlara ulaştırmak adına yola çıkmış olduğumuz bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Uzaktan, yakından bu mekanın açılışında; iyilik hareketi adına, küçük ama çok anlamlı olan yapmış olduğumuz bu işte bize güç verdiğiniz için, omuz verdiğiniz için Rabb'im hepinizden razı olsun. Buranın yapımında emeği geçen, buraya katkı sağlayan, çivisini çakan, bu kapıdan selam veren, dua eden dostlarımıza, kardeşlerimize, yürekli insanlara Eskişehir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 senedir Eskişehir İHH olarak biz faaliyet gösteriyoruz ve 30 tane su kuyusunun açılmasına vesile olduk. Yüzlerce insanın katarakt ameliyatı olmasına vesile olduk. Arakan'da, Moro'da, Bosna-Hersek'te, Afrika'da ne kadar mazlum ve mağdur varsa bizlere Eskişehir olarak onların yanında durmayı nasip eden Rabb'ime de hamd olsun" şeklinde konuştu.