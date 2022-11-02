Eskişehir ihracatı yüzde 11,2 arttı

Eskişehir'in 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 1,05 milyar dolar oldu

Ülkemizin Ocak-Ekim dönemi ihracatı ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmış oldu. Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İhracat konusunda özellikle sanayicilerimizin gayretleriyle önemli rakamlara ulaşıyor ve rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Ancak diğer taraftan Türkiye'nin dış ticaret açığı, ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Bu da bizim ihracatta kullandığımız ithal mal oranının yüksek olduğunun bir göstergesidir. Bunun için öncelikle ara malı ithalatını azaltmamız ve alternatif enerji yatırımlarına yönelmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

İhracatçının finansmana erişimi kolaylaştırılmalı

İhracatta yaşanan başarının devamı için finansman desteği beklediklerini belirten Kesikbaş, “Küresel ekonomide, emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmekte. Ancak en büyük büyüme finans sektöründe yaşanmakta. Finans sektörünün elini taşın altına sokması, elde edilen kazanımların mutlaka imalat sektörüne yönlendirilmesi gerekmekte. Bankaların daha çok sorumluluk almalarını ve özellikle Eximbank kredilerinde genişleme sağlanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte yine güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarında sanayiciyi destekleyici teşvik mekanizmalarının aktif hale getirilmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.