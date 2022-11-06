Eskişehir İl Ambulans Servisi ekim ayında 6 bin 713 vakaya baktı

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli personeller ekim ayı içerisinde toplam 6 bin 713 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 5.5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekim ayı içerisinde ambulans servisine gelen toplam çağrı sayısı 15 bin 3 oldu. Görevli personellerin vakaya ulaşım süresi ise ortalama 5.5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısının 6 bin 713 olduğu belirtildi. Vakalar arasında 77 inme, 30 kalp krizi ile 62 solunum ve dolaşımı duran olayın yer aldığı ifade edildi. Ekipler tarafından toplam kat edilen mesafe ise 177 bin 634 kilometre oldu. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara daha hızlı ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, görevli personellere emeklerinden dolayı teşekkür etti.