Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde deprem tatbikatı düzenlendi

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görev yapan personellerin afete karşı hazırlıklarını artırmak amacıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Afet ve acil durumlarda Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görev alan personellerin koordine olacağı bina ve afete hazırlıklarını artırmak amacı ile tatbikat yapıldı. Düzenlenen senaryoya göre Eskişehir'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu doğrultuda tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat ile birlikte personele farkındalık kazandırmak, eksikleri görmek ve beceri kazandırmak amaçlandı. Düzenlenen tatbikata; 7 UMKE ,1 ambulans ekibi ve 64 personel katıldı.