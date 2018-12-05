Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personeline obezite eğitimi

Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programında ilk dersi Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge verdi. İl Sağlık Müdürü Bilge, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını, Türkiye'nin de dünyada giderek yayılan kilo fazlalığı ve şişmanlık-obezite salgınının etkisi altında bulunduğunu belirtti. Müdür Bilge, obezite sorununa sadece estetik yönden değil sağlıklı yaşam penceresinden de bakılması gerektiğine işaret ederek, "Kilo fazlalığı ve obezite bitmeyen bir korkudur. Estetik boyutu yanında yol açtığı sağlık sorunları da çok önemlidir. Obezite ömrü kısaltır. Hipertansiyon, şeker hastalığı, osteoartrit, safra kesesi taşı, koroner arter hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku bozuklukları gibi pek çok sağlık sorununda ya hazırlayıcı ya da kolaylaştırıcı etkendir. Ayrıca kanser hastalıkları içinde tetikleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Sağlıklı yaşamın ana ilkelerinden biri sağlıklı beslenmedir. Küçük çocukta henüz dengeli ve besin değeri yüksek besinleri seçme yeteneği gelişmemiştir. Çocuk büyükleri tarafından verilen yiyecekleri almak durumundadır. Ailenin bilinç düzeyi çocuğun doğru beslenme alışkanlığını geliştirmesinde önem taşır. Aile çocuk için uygun besinlerin neler olduğunu, hangi dönemde hangi besinlerin verilmesi gerektiğini, bunların nasıl hazırlanacağını, hangi miktarlarda verileceğini bilirse çocuğunu ona göre besler" diye konuştu.