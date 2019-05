Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur toplantıları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve daha güvenli bir ortamın sağlanması amaçlandığı belirtilerek, "Emniyet birimleri tarafından yürütülen suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katılımı büyük önem taşımakta dolayısıyla suçtan endişe duyan her kurumun, her sivil toplum örgütünün ve her bireyin aktif olarak suç önleme faaliyetlerine destek vermesini gerekli kılmaktadır. Suçların önlenmesi ve daha güvenli bir ortamın oluşmasında, güvenlik hizmetinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasında, halk tarafından kabul gören güvenlik tedbirlerinin alınmasında polis-halk işbirliği ve dayanışması çok önem arz etmektedir. Temel yaklaşımımız; suçla mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olamayacağı, bu anlamda her birey ve kuruma düşen sorumluluklar olduğu ve suçla mücadeleye bu unsurların etkin şekilde katılımının sağlanması için polis birimleri ile halk arasında karşılıklı güvenin en üst seviyeye çıkarılmasının, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ve şart olduğudur. Bu amaçlar doğrultusunda başta mahalle muhtarları olmak üzere vatandaşların da katılımı ile; Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ve YŞAGO Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgelerinde bulunan mahallelerde 'Huzur Toplantıları' yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Düzenlenen toplantılarda; İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Çocuk, Trafik Denetleme, Muhabere Elektronik Şube Müdürlükleri, Polis Merkez Amirliği görevlileri ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Odunpazarı Belediye Başkanlığı, Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcileri hazır bulundular. Huzur toplantılarında vatandaşlar tarafından iletilen; parklarda ve sokaklardaki ışıklandırmaların yetersizliği, trafik sorunları, çevreye rahatsızlık veren başıboş hayvanlar gibi öncelikli sorunlar tespit edilerek çözümleri konusunda kurumsal ve kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çalışmalara başlandı.