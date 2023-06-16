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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan Jandarma'nın 184'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ziyareti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.


Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü yılında jandarma personellerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında jandarma personelleri ile sohbet eden Ağırlar, ziyaretin ardından emniyet mensupları ile jandarma personellerinin de katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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