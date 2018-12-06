Eskişehir İl Müftüsü Gerek Seyitgazi Kaymakamı Demirkol'u makamında ziyaret etti

Bir dizi ziyaret için Seyitgazi ilçesine gelen, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrası Seyitgazi Kaymakamı Demirkol; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eskişehir İl Müftüsü Gerek, Kaymakam Demirkol'a, Kur'an-ı Kerim ve kitap seti hediye etti. Ziyarette Seyitgazi İlçe Müftüsü Sait Dizen de hazır bulundu.