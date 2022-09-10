İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir İl Müftüsü Gerek'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti.


Eskişehir İl Müftülüğünün İnönü ilçesinde gerçekleştireceği din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, din görevlilerinin aidiyet duygusunu geliştirici, moral ve motivasyon artırıcı sohbetler gerçekleştirmek ve Kur'an kursu öğrencileri ile buluşmalar düzenlemek için yapacakları çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, nazik ziyareti ve ilçede yapılacak çalışmaları için Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve ekibine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.