Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, TÜGVA ile işbirliği yapacak

Protokol; çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen 12-24 yaş arası gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak, gençlerdeki kötü alışkanlıklara yönelik bağımlılık riskinin azaltılması için danışmanlık hizmeti vermek, bağımlılık nedeniyle tedavi olmuş gençlere gerekli rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerini sunmak gibi birçok konuyu kapsıyor.

Açılacak olan Sağlıklı Gençlik Danışma Merkezi protokolünü Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın katılımıyla Türkiye Gençlik Vakfı adına Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü adına Doç. Dr. Uğur Bilge imzaladılar.

Sağlıklı Gençlik Danışma Merkezinin sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesi, gençlerde bağımlılık riskinin azaltılması, bağımlılık nedeniyle tedavi olmuş gençlere gerekli rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması açısından çok önem arz ettiğini belirten Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, merkezin gençlere yönelik toplumsal sorunların çözümü için kamu-sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini içeren yeni bir model uygulama olduğunu dile getirdi.