Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Kalp ve damar hastalıklarının çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir"

Dr. Uğur Bilge, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, "Kalp ve damar hastalıklarının çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir" dedi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, kalp ve damar hastalıklarının dünyada başlıca ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini söyleyen Bilge, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Kalp hastalıklarına neden olan faktörler arasında hem önlenebilir hem de önlenemez risk faktörleri vardır. Aile öyküsünün varlığı, yaş ve cinsiyet önlenemez risk faktörleri arasında yer alır. Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi kalp hastalıklarına neden olan faktörler önlenebilir risk faktörleridir ve kalp hastalıklarının yüzde 80'inden sorumludur. Kalp ve damar hastalıklarının çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Vatandaşlarımız sağlığın ilk basamağı olan Aile Sağlığı Merkezlerine giderek periyodik sağlık muayenelerini yaptırıp, özellikle 40 yaş üstü bireylerin kalp ve damar hastalıkları açısından riski hesaplanarak varsa önlenebilir risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirler alınabilir. Her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının arttırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlarla değiştirmesi için teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenmeli, düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, tütün ve tütün ürünleri kullanılmamalı, alkol kullanılmamalı, kalp damar hastalıkları yönünden risk analizi yapılmalı, kilolu veya obez olup olmadığınız belirlenmeli, kan basıncınız ölçülmeli, kan şekeriniz ve lipidleriniz ölçülmeli, hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyulmalıdır” ifadelerini kullandı.