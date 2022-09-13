Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge'den ‘13 Eylül Dünya Sepsis Günü' mesajı

Dr. Uğur Bilge “13 Eylül Dünya Sepsis Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Her yıl 13 Eylül'de düzenlenen Dünya Sepsis Günü sayesinde dünya çapında farkındalığın oluştuğunu belirten Bilge, mesajında “Halka, medyaya, ulusal ve uluslararası sağlık yetkililerine, sağlık hizmeti sunucularına ve sağlık çalışanlarına, politika yapıcılara ve hükümetlere, bu konudaki eğitimi artırmaya ve iyileştirmeye acil bir ihtiyaç olduğu hatırlatılmalıdır” belirtti.

“Erken tanınıp hemen tedavi edilmeli”

Sepsisin, hayatı tehdit eden bir durum olduğunu dile getiren Bilge, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği yanıtın kendi doku ve organlarına zarar verdiğini söyledi. Erken tanınıp hemen tedavi edilmezse hastalığın ölümle sonuçlanabileceğini hatırlatan Bilge, “Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki çoğu bulaşıcı hastalıktan ölüme giden son ortak yoldur. Özellikle erken tanınıp hemen tedavi edilmezse, şok, çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonlanabilir. Sepsis tıbbi bir acil durumdur ve daha fazla komplikasyon veya ölümü önlemek için derhal müdahale gerektirir. Her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilecek olan sepsis, genellikle sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların bir sonucudur ve antimikrobiyal direnç, bakteriyel vakalarda sepsis tedavisini zorlaştırmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamile kadınlar, 1 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde sepsisin gelişebilme olasılığı diğer bireylere oranla oldukça yüksektir” ifadelerini kullandı.

“Her yıl 47 ila 50 milyon insanı etkiliyor”

Sepsisin tüm dünyada her yıl 47 ila 50 milyon insanı etkilediğini vurgulayan Bilge, yılda en az 11 milyon kişi hayatını kaybettiğini söyledi. Ülkeye ve eğitime bağlı olarak sepsisin, insanların sadece yüzde 7 ila 50'si tarafından bilindiğini söyleyen Bilge, “Günümüzde, özellikle küresel koronavirüs pandemisi sürecinde sepsis ve farkındalığının önemi iyice artmıştır. Sepsis, hastanede yatan koronavirüs hastalarının yüzde 52'sini ve yoğun bakım ünitesindekilerin yüzde 78'ini etkilemektedir” dedi.

“Sepsisi önlemenin en iyi yolu, ilk etapta enfeksiyonu önlemektir”

Son olarak hastalığın tedavisinden bahseden Bilge, “Sepsisi önlemenin en iyi yolu, ilk etapta enfeksiyonu önlemektir. Sık görülen enfeksiyonlara karşı etkili aşılama programlarının uygulanması, hastanelerde uygun enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, temiz doğum uygulamaları, ameliyatta enfeksiyon önleme uygulamaları, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, özellikle el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması gibi önlemler sepsisle mücadelede önemlidir. Erken tanı, erken antibiyotik tedavisi ve enfeksiyon kaynağının kontrolü, uygun organ destek tedavisi sepsise yaklaşımın vazgeçilmezleridir. Sepsisten kaynaklanan ölümlerin sayısını azaltmanın bir diğer adımı da antimikrobiyal dirençle mücadeledir” diye konuştu.