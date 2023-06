Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “1,2 milyondan fazla kişi tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir”

Dr. Uğur Bilge, “1,2 milyondan fazla kişi tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir” dedi.

Dr. Uğur Bilge, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Bilge, mesajında, sigara içmese bile dumandan yoğun olarak etkilenen vatandaşların gördüğü zarara dikkat çekti. Dünyada her gün 22 bin kişi bir yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Uğur Bilge, “Ülkemizde de her yıl 31 Mayıs tarihi çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu sene DSÖ tarafından üye ülkelere önerilen tema 'Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacımız var' çerçevesinde tütün tarımının ve tütün kullanımının çevreye, doğaya verdiği yıkıcı zararlarının ön plana çıkarılmasıdır. DSÖ'nün sayfasındaki verilere göre; dünya genelinde her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektar arazi tütün yetiştiriciliğine dönüştürülmektedir ve tütün yetiştirmek için yılda 200.000 hektarlık yeni orman alanı kullanılmaktadır. Bu nedenle DSÖ, tütün kullanımının azaltılarak tarım arazilerinin gıda ürünleri için kullanımını önermektedir. Sigara, tüketici sağlığına doğrudan zararlı etkileri olmakla birlikte ülke ekonomisini, çevreyi, kadın sağlığını ve çocuk sağlığını da etkilemektedir. Dünyada her gün 22 bin kişi bir yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep olur. Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte, kanserler gibi pek çok kronik hastalık, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenecektir. Ayrıca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarının ve iş gücü kayıplarının azalması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

"Çocukların sigara dumanında korunması büyük bir kazanç"

Tütün ile mücadelenin önemine değinen Bilge, "Ülkemizde tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar arasında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanından pasif maruziyet önlenmesi yer almaktadır. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan 'pasif maruziyet' kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aktif içicilik ve ikinci el maruziyet (pasif maruziyet) kanıtlanmış riskler içermektedir. İkinci el sigara dumanı; lösemi, lenfoma, santral sinir sitemi tümörleri ve karaciğer kanserine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, pasif maruziyet de akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Geç kalmadan tütün ürünlerinden ve bunların bağımlılığından kurtulmanın; sağlık, sosyal, ekonomik ve çevre ile alakalı pek çok kazanç sağlayacağı açıktır. Tütün ürünü kullanımı ne kadar erken bırakılırsa, vücudun iyileşme ve kendini onarım süreci de o kadar hızlı olur. Çevredeki bireylerin, özellikle de çocukların pasif sigara dumanından korunması için de büyük kazanç sağlanır. Ayrıca, gezegenimizin sınırlı su, toprak, ağaç gibi kaynaklarının korunması sağlanır. Bu çerçevede çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzu tütün ürünlerinin sağlık, sosyal, ekonomik ve çevre zararlarından korumak, tütün ürünü kullananları bırakmaları için teşvik etmek ve desteklemek amacıyla tütünle mücadele çalışmalarımız geliştirilerek sürdürülmektedir. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne yönlendirileceklerdir. İlimizde Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezinde, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1.Nolu Sağlıklı Hayat Merkezinde, Eskişehir Şehir Hastanesinde, Eskişehir Yunus Emre Devlet hastanesinde, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, hizmet verilmektedir” ifadelerine yer verdi.