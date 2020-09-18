Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Korona virüs hastalarını ziyaret etti

Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde Korona virüs teşhisiyle serviste ve Covid yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavileri devam eden sağlık personelleriyle birlikte diğer hastaları ziyaret etti. Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve servis hekimlerinden hastaların tedavi süreçleri ve durumları ilgili bilgiler aldı

Müdür Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakın ünitesi ve servis sorumlusu hekim ve sağlık personelleriyle bir araya gelerek sağlık bakanlığınca uygulamaya geçirilen Covid-19 hastalarına uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgiler aktardı. Korona virüs salgınının mevsim nedeniyle önümüzdeki aylarda grip (influenza) belirtileri ile karıştırılabilineceğinin altını çizen Bilge, "İnfluenza virüsleri hasta kişiden diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilmekte, insanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşmaktadır. Grip genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, hasta kişiye 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır. Virüs içeren damlacık ile kirlenmiş, kontamine olmuş yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilmektedir. Onun için de hep söylediğimiz ve Bakanlığımızın ısrarla üzerinde durduğu maske, mesafe ve hijjen konularındaki hassasiyetin devam etmesi, takılan maskenin, kontrollü sürdürülen sosyal hayatın ve titizlikle uyulacak hijyen kuralların kişileri Covid-19 ile Grip'ten (influenza) koruyacaktir" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğinde ve Palyatif servisinde incelemelerde de bulunan Dr. Uğur Bilge, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık personellerine herhangi bir eksikliklerinin olup olmadığını sorarak, kolaylıklar dileyip, verilen hizmetler için teşekkür etti.