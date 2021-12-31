İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir jandarmadan “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” denetimleri

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetim ve kontrollerde aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevreleri, parklar, bahçeler ve uygulama noktasında yapılan denetimlerde 2 bin 403 kişiyi sorguladı. Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde; fuhuşa aracılık etme, başkasının kredi kartını izinsiz kullanma, borçlunun ödeme şartını ihlal ve kaçakçılık suçlarından aranması olduğu tespit edilen toplamda 4 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.


Ayrıca 57 umuma açık alan ve 866 araç da ekipler tarafından kontrol edilirken, 40 araca toplamda 15 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.

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