Eskişehir jandarmadan “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” denetimleri

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevreleri, parklar, bahçeler ve uygulama noktasında yapılan denetimlerde 2 bin 403 kişiyi sorguladı. Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde; fuhuşa aracılık etme, başkasının kredi kartını izinsiz kullanma, borçlunun ödeme şartını ihlal ve kaçakçılık suçlarından aranması olduğu tespit edilen toplamda 4 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca 57 umuma açık alan ve 866 araç da ekipler tarafından kontrol edilirken, 40 araca toplamda 15 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 3 araç ise trafikten men edildi.