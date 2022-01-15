Eskişehir Kent Konseyi'nden Başkan Ataç'a teşekkür

Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Eskişehir için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ahmet Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile temasları sürüyor. Son olarak Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da yönetimi ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ataç ve konukları, kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Nuray Akçasoy yaptığı değerlendirmede, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı Eskişehir Kent Konseyi yönetimi olarak ziyaret ettik. Hem bize vermiş olduğu destekler hem de Tepebaşı ve Eskişehir için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ettik. Misafirperverliği için de kendisine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da Eskişehir Kent Konseyi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Akçasoy ve yönetimine başarılar diledi.

Buluşma, Akçasoy'un Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etmesi ile sona erdi.