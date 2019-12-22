?Eski?ehir: K?kleri Derinde Yepyeni Bir ?ehir? kitab?na yo?un ilgi

Cumhuriyet d?neminin en ?nemli ve ayd?nl?k merkezlerinden biri haline gelen Eski?ehir'in tarihi hikayesini foto?raflar ve ?zel aktar?mlar ile ele alan kitap, Eski?ehirli edebiyat ve tarih severlerin be?enisini toplad?. Tepeba?? Belediye Ba?kan? Ahmet Ata?, K?rm?z? Yay?nlar?'ndan ??kan kitapa ili?kin, ?Eski?ehir, bir Cumhuriyet kenti. Osmanl?'n?n ?ok k???k bir yerle?im b?lgesi iken, Cumhuriyet d?neminde kimli?ini bulmu? bir kent. Nesi var nesi yoksa Cumhuriyet'e bor?lu bir kent. Eski?ehirliler de bu de?erli kitaba g?sterdikleri alaka ile beni ?ok mutlu ettiler. Hala okumam?? olan t?m hem?ehrilerime bu g?zide eseri tavsiye ediyorum? dedi.

Vatanda?lar?n kendileri i?in edinmelerinin yan? s?ra Eski?ehir sevdal?s? dostlar?na da yo?unlukla hediye etti?i ?Eski?ehir: K?kleri Derinde Yepyeni Bir ?ehir? kitab?, Tepeba?? Belediyesi ?ki Elin Sesi Var ?ocuk Senfoni Orkestras? yarar?na yap?lacak bireysel veya kurumsal ba???lar kar??l???nda temin edilebiliyor.