Eskişehir Madencilik Kümesinin yeni başkanı Metin Çekiç oldu

Eskişehir Sanayi Odası'nda yapılan Eskişehir Madencilik Kümesi olağan genel kurul toplantısında başkan, başkan yardımcıları, sayman üye ve üyeler belirlendi.

önetim Kurulu yaptığı seçimde; Başkanlığa Metin Çekiç'i, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Rallas ile Hamza Tınas'ı Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Muzaffer Kızıldağ'ı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Berna Kızılbük'ü göreve getirdi.

Kurul sonrası değerlendirmede bulunan yeni Başkan Metin Çekiç, “Genel kurulumuz sonrası ilk yönetim kurulu toplantısını yaptık. Kümemizin kurumsal kimliği güçlendirecek ve bölgemiz madencilik sektörünün güçlendirilmesine yönelik yapabileceklerimizi istişare etme fırsatımız oldu. Sektörümüzdeki üyelerimizin beklentileri ve sıkıntıları ortak. Bunları çözüme kavuşturmak, sektörümüze katkı sunmak için temel hedefimiz olacak. Yeni yönetim kurulumuz ise hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca beni bu göreve seçen arkadaşlarımızın teveccühleri için teşekkür ederim” dedi.