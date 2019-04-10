Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'ndan dayanışma gecesi

Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası'nın 2019 Yılı Sektörün Dayanışma Gecesi bir davet salonunda gerçekleşti.

Programa; Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve çok sayıda mobilyacı katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Kalkan, marangoz ve mobilyacı esnafının sorunlarının büyük olduğunu ve Eskişehir'in mobilyada eski başarılı günlerine dönmesi için çalışmalar geliştireceklerini kaydetti.

Kalkan, "Çıktığımız bu yeni yolda sektörümüzün bütün sıkıntılarını birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sorunları çözmek için birlikte gayret edeceğiz. Bir araya gelirsek eski yıllardaki gücümüze kavuşacağımıza inanıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her zaman mobilyacıların yanında olacaklarının altını çizen Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, "Biz her zaman mobilyacılarımızın yanında olacağız. Mesleğimizin daha ileri gidebilmesi için hepimizin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" diye konuştu.

ETO Başkanı Metin Güler de, özellikle tasarım konusunda geri kalındığını belirterek, "Size katkı sağlayacak projelerden faydalanın. Tasarım konusunda hiçbir mobilya fabrikamız kendini geliştirme adına bir şey yapamadı. Bu konuda her türlü desteğe hazırız" dedi.