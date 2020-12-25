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Eskişehir Mihalıççık Güreş Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yapılan ve bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Güreş Gölet’inin gövde dolgusu tamamlayarak su tutmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yapılan ve bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Güreş Gölet'inin gövde dolgusu tamamlayarak su tutmaya başlandı.


DSİ Eskişehir'de yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


Konuyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir'de bir göleti daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yıldı, "Eskişehir Mihalıççık Güreş Gölet'inin gövde dolgusunu tamamlayarak su tutmaya başladık. Mihalıççık Güreş Gölet'inde depolanacak su ile bin 110 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 842 bin 600 TL gelir artışı sağlanmanı hedeflemekteyiz. Mihalıççık Güreş Gölet'inin Eskişehir iline ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'dedi.


Proje maliyeti 11 milyon 400 bin lira olan Mihalıççık Güreş Gölet'inin temelden yüksekliğinin 29 metre ve 530 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu belirtildi.

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