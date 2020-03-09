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Eskişehir Narko'nun uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde, araçta ve ikamette yapılan aramalarda; 8,46 gram skunk esrar, 0,11 gram metamfetamin, 2,71 gram Liserjik Asit Dietilamid (LSD) ele geçirildi.


Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 2 şüpheli şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahsın, yapılan UYAP sorgusunda 3 farklı suçtan 'Aranıyor' olduğu da tespit edildi.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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