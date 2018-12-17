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Eskişehir Narkotim uyuşturucu satıcılarına şok baskın

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yaklaşık 4,5 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi yakalandı.


Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda toplam 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 4 kilo 444,95 gram esrar, 15 adet ecstacy, 2 adet gerica ele geçirildi.


Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

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