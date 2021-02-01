Eskişehir ÖDM'nin geliştirildiği yazılım Bakan Selçuk tarafından canlı yayında tanıtıldı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (ÖDM) tarafından geliştirilen yazılım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından canlı yayın bağlantısıyla tanıtıldı.

Eskişehir Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından geliştirilen ve pilot uygulaması Eskişehir'de yapılan yazılım Bakan Ziya Selçuk tarafından tanıtıldı. Ankara'dan internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen canlı yayında konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk yazılımı tanıtırken, “Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz ve öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli, çünkü biz beraber bir iş yapıyoruz, öğretmenlerimizle birlikte bir iş üretiyoruz ve dışarıdan bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından söz ediyoruz. Bu suretle bu yazılım bize bunu sağlıyor ve burada web ortamına taşınan bu sistemin tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi okullarda, sınıflarda hayata geçirilmesi noktasındaki süreci de başlatmış oluyoruz. Bu platformla beraber elbette bazı imkânlar ve kolaylıklarda gündeme geliyor. Öncelikle ben de bir öğretmen olarak soru hazırlama çalışmalarına, ölçme değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak istiyorum diyen tüm meslektaşlarım için kullanıcı dostu bir ortam ortaya getirmiş oluyoruz. Öğretmenlerimizin rahatlıkla kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma konusunda müthiş bir kolaylık sağlanıyor ve çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün sadece çoktan seçmeli sorulardan söz etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ardahan'da soru hazırlayan bir öğretmenimizin sorusunu Edirne'deki bir öğretmenimizin kullanabilecek”

Yazılım sayesinde birçok kolaylığın sağlanacağını dile getiren Bakan Selçuk, sınıfların düzeylerine göre kolay, orta ve zor sorularında yazılımda yer alacağından bahsederken test kitapçıklarında da bu sorunların kullanılabileceğinden ve eğitimde ortak bir dil oluşumu için taban oluşturulduğunu ifade etti. Bakan Selçuk Ölçme ve Değerlendirme Merkez'lerinin 81 ilde aktif olarak çalıştığını söylerken sözlerine şu şekilde devam etti;

“Öğretmenlerimizin hazırladığı bu sorular elbette dil yönünden, anlatım yönünden, bilimsel yönden, etik yönden kontrol edilecek ve bu kontroller sonucunda da ölçme değerlendirme ilkelerine uygun sorularımız hazırlanmış olacak. Nihai hale gelen sorularda bu havuza yerleştirilecek ve tüm öğretmenlerimizin kullanımına sevk edilmiş olacak. Örneğin Ardahan'da soru hazırlayan bir öğretmenimizin sorusunu Edirne'deki bir öğretmenimizin kullanması, bir etkileşime geçmesi, beraberce değerlendirme yapmaları elbette mümkün ve kullanım kolaylığı sağlanacak. Bu şekilde tüm illerimizde ortak bir dil gelişmesi, tüm illerimizdeki okullarda, sınıflarda kullanılan ölçme değerlendirme araçlarının içeriklerinin bütün ülkede ortak bir dille hayata geçirilmesi sağlanmış olacak. Bu yazılımın bir güzel tarafı da bir dizgi ve tasarım programı bilmeksizin hazır yapılarla, şablonlarla bu süreci yönetme imkânı sağlaması ve böylece özel bir takım süreçleri ya da yazılımları kullanmadan da hazır formlarda çalışmalar rahatlıkla yürütülebilecek.,”

Eğitimde 2023 Vizyonu

Bu tür gelişmelerin ‘2023 Eğitim Vizyonu'nun daha sistematik ve veriye dayalı gelişimin sağlanması adına hedefleri desteklediğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm emeği geçenlere teşekkür ederken, “Eskişehir'deki arkadaşlarımızın emeklerini şükranla karşılıyorum. Burada Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde sayın genel müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibin çok yoğun çalışmaları var ve bu çalışmaları sadece emin olun mevcut durumu korumak ya da bir rutini yerine getirmek için değil, çocukların, öğretmenlerin hayatını kolaylaştırmak için yapıyor olmanın ayrı bir değeri var. Ben emeği herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Selçuk'un canlı yayınla tanıttığı programa Eskişehir'de görevini yerine getiren ve Eskişehir Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü bünyesinde katkı sağlayan eğitimcilerde canlı bağlantıyla katıldı. Canlı yayına Emre Güven, Çiğdem Ataş, Burcu Karakuzu, Burhan Boztaş, Eren Özerdoğan ve Zeynan Özdemir isimli eğitimciler katıldı.