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Eskişehir Odunpazarı Tarih ve Fotoğraf Buluşması gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarından Fotoğraf Topluluğu ve Tarih Topluluğu, topluluk öğrencileriyle "Eskişehir Odunpazarı Tarih ve Fotoğraf Buluşması" gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Topluluklarından Fotoğraf Topluluğu ve Tarih Topluluğu, topluluk öğrencileriyle "Eskişehir Odunpazarı Tarih ve Fotoğraf Buluşması" gerçekleştirdi.


Çeşitli illerden katılan yaklaşık 30 Açıköğretim Sistemi öğrencisi, Eskişehir'in tarihi evleriyle ünlü Odunpazarı bölgesini gezerek fotoğraflama fırsatı buldu. Etkinlikte, toplulukların sorumlu öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Candemir ve Araştırma Görevlisi Metin Çatalkaya ile diğer öğretim elemanları eşliğinde keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren öğrenciler, bu tür etkinliklerin Açıköğretim sistemine aidiyeti arttırdığını ve sıklıkla tekrarlanması gerektiğini belirttiler.


Atlıhan'da başlayan etkinlik Odunpazarı Evlerinin ara sokaklarının ardından Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi ziyareti ile sona erdi. Etkinlik sonunda katılan topluluk öğrencilerine katılım belgesi takdim edildi.

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