Eski?ehir Orman B?lge M?d?rl??? 100 bin ceviz fidan? da??tt?

Eski?ehir Orman Fidanl???nda yeti?tirilen so?uk iklime dayan?kl? yerli Anadolu cevizleri 10'arl? ve 20'?erli balyalar halinde k?rsal yerle?im yerlerine sevk edilerek vatanda?lara da??t?ld?. 9 il?e merkezinde da??t?m yap?l?rken, Tepeba?? ve Odunpazar? il?elerine ba?l? 43 mahalleye de fidan g?nderildi. Baz? il?elerde kaymakaml?k ve belediye i?birli?i ile fidan da??t?m etkinlikleri d?zenlendi.

Konuyla ilgili bir a??klama yapan Orman B?lge M?d?r? Recep Temel, ?Son y?llarda ceviz ve badem fidan? ?retimine ?nem verdik. Ceviz hem orman a?ac? hem de vatanda?lara gelir sa?layan bir ziraat a?ac?. K?yl?lerimiz da??t???m?z fidanlar? bah?elerine, tarlalar?na dikerlerse kendileri ek gelir kazanm?? olacaklard?r. Yeti?tirdi?imiz 180 bin ceviz fidan?n?n 100 bin adedini sonbaharda da??tt?k, kalan 80 bin fidan? da ilkbaharda da??taca??z? diye konu?tu.