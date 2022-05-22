Eskişehir ormanları mühendis adaylarını ağırladı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri, derslerinin uygulamalarını ormanlarda yaptılar.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri, Tohum ve Fidanlık Tekniği, Ağaçlandırma Tekniği, Silvikültür Tekniği ve Amenajman derslerini uygulamalı olarak işlediler. İki, üç ve dördüncü sınıftan 34 öğrenci, Doç. Dr. Alkan Günlü ve Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal başkanlığında Eskişehir'e geldi. Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çatacık bölgesinde Bozan ağaçlandırma sahasını gezen öğrenciler, yarı kurak iklim ağaçlandırmalarının örneklerini gördü. Burada Orman Mühendisi Rıza Kamek, öğrencilere toprak işlemesi, fidan dikimi ve fidan bakımı konularını uygulamalı olarak gösterdi. Programın devamında Sarıçam ormanlarında bakım çalışmaları ve tabi tensil uygulamaları anlatıldı. Orman Mühendisi Yaşar Duman, öğrencilere derslerde teorik olarak gördükleri konuların uygulamalarını gösterdi.

Uygulama gezisinin 2'nci gününde ise öğrenciler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'u makamında ziyaret etti. Daha sonra Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde fidan üretim çalışmalarını yerinde inceleyen öğrencilere tohum bahçesinden kozalak çıkarmaya, soğuk hava deposundan seralarda fidan üretimine kadar birçok konu uygulamalı olarak gösterildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür belgesi ve Çankırı'dan getirdikleri kaya tuzundan yapılma hediyeleri takdim etti.