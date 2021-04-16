Eskişehir ormanlarında yaban hayatın su ihtiyacı karşılandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sorumluluk sahasında yer alan korunan alanlarda yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek ve o bölgelerde kaynak değeri oluşturan yaban hayvanlarını alanda tutabilmek için sulama alanları oluşturduklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen proje ile yapılan kontrollerde su kaynaklarının yetersiz olduğu belirlenen Eskişehir İli Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ilçeleri arasında bulunan ormanlarda yaban hayatın su ihtiyacı karşılandı. Proje kapsamında; mahalde bulunan keson kuyuya montajı yapılan motopompun elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile karşılandı. Suyun kanaletlere aktarılması sağlanarak doğal hayatın kullanımına sunuldu” dedi.