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Eskişehir Ormanspor ilk maçına hazır

Eskişehir Ormanspor, Erkekler Hentbol takımı mücadele edeceği Türkiye 1.

Ligindeki ilk maçına hazırlanıyor.


4 Ekim Pazar Günü Eskişehir Porsuk Kapalı spor salonunda Zeytinburnu Irmak Sporu konuk edecek olan yeşil siyahlı ekip lige merhaba diyecek. Karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Aydın bölgesi hakemlerinden Bayram Karataş ve Ahmet Kaya'nın yöneteceği maç saat 14.00'de başlayacak. Eskişehir Ormanspor oyuncuları, hocaları M. Fatih Işık ile her gün antrenmanlarını yaparak kondisyonlarını artırıyor. Kulüp Başkanı Recep Temel'de antrenmanları izleyerek oyunculara moral verdi.


Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda seyirci ile oynanacak olan karşılama sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.

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