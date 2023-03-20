Eskişehir OSB İtfaiye Birimi tarafından öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Birimi tarafından Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimlerde öğrencilere deprem, sel ve yangın gibi afetlerde alınacak tedbirlere ilişkin bilgilendirilmeler yapıldı.

Ülkemizde yaşanan son deprem felaketlerinden sonra özellikle öğrencilerin bu konulardaki şuur seviyesini arttırmak amacıyla Eskişehir OSB İtfaiye Birimi tarafından Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Eskişehir OSB İtfaiye Yangın Savunma ve Afet Farkındalık Eğitmeni Sinan Altıntaş ve Eskişehir OSB İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet Farkındalık Eğitmeni Can Kükrer tarafından verilen eğitimlerde deprem, sel ve yangın felaketleri ile ilgili afet öncesi alınacak tedbirler, afet anında ve sonrasında yaşanacaklar ile ilgili geniş çerçeveli bilgiler aktarıldı.

Üç gün süren eğitimlerde öğrencilere başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri uygulamalı olarak öğretildi.