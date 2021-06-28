Eskişehir OSB'de büyüme sürüyor, tüketimler artıyor

Eskişehir OSB (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı açıklamada “Eskişehir OSB'de pandemi dönemine rağmen artan yatırımların ve üretimin etkisiyle bu yılın ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi yüzde 21, doğalgaz tüketimi ise yüzde 14 artış gösterdi. Sanayimiz emin adımlarla büyümeyi sürdürüyor” dedi.

Eskişehir OSB'deki elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarındaki artışın devam ettiğini belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Sanayimizdeki yatırım ve büyüme temposu büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut sanayi tesislerimizdeki kapasite artışına yönelik yeni yatırımlar sürerken, bölgemizde yapılan çok sayıdaki yeni yatırımların da devreye girmesiyle elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarındaki artış, sevindirici bir şekilde devam ediyor. Bu yılın ilk 5 aylık dönemindeki elektrik tüketim rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artarken, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 14 artmış durumda. Tabii burada geçen yılın bu aylarında pandemi nedeniyle piyasalar tam bir belirsizlik içindeydi ve sanayideki tüketim rakamları önemli ölçüde düşüş göstermişti. Daha iyi bir kıyaslama için, pandeminin olmadığı 2019 yılının ilk 5 aylık dönemine göre ise elektrik tüketimimiz yüzde 9, doğalgaz tüketimimiz ise yüzde 11 artmış durumda. Keza 2018 yılının aynı dönemine göre ise OSB'deki elektrikte tüketiminde yüzde 13, doğalgaz tüketiminde ise yüzde 18'lik bir artış görülmekte. Sanayimizdeki elektrik ve doğalgaz tüketiminin artışı yeni üretim kapasitesi, yeni ihracat imkânı ve gençlerimize ise yeni iş kapısı demektir. Tüketimlerdeki artış temposunun bu yılın kalan 7 aylık döneminde de aynı şekilde devam etmesini, yeni yatırımlar devreye girdikçe, bu oranın da daha da artacağını tahmin ediyoruz” dedi.

5 ayda 14 yeni yatırımcı

“Bu yılın 5 ayında 14 yeni yatırımcımıza OSB'den 236 bin metrekare yer tahsis ettik” diyen Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayinin yüzde 80'lik bölümünün yer aldığı OSB'mizde yeni yatırımcılarımıza yer tahsislerimiz bütün hızıyla sürüyor. Bu yılın 5 ayında 14 yeni yatırımcımıza OSB'den 236 bin metrekare yer tahsis ettik. Yakın zamanda ise 450 bin metrekarelik alanda kurduğumuz 2. KOBİ-OSB'deki 120 yer için yatırımcılarımızdan büyük bir talep gördük ve en kısa sürede onların da yer tahsislerini tamamlayarak, arsalarını teslim edeceğiz. Sanayimizdeki artan bu büyüme temposuna inşallah büyük çaplı bazı yeni yatırımlarında ilave olacağını yakın zamanda kamuoyumuzla paylaşacağız. Eskişehir OSB Yönetimi olarak, önemli sanayi yatırımlarını şehrimize kazandırmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor” şeklinde konuştu.