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Eskişehir OSB'de fabrika yangını (1)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) bir ambalaj farikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bir ambalaj farikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


EOSB 8. caddede bulunan ve içerisinde çok miktarda kağıt olduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis TOMA araçları da müdahale ediyor. İşçilerin zamanında dışarı çıkması sebebi ile ölen ve yaralananın olmadığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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