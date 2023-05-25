Eskişehir OSB'deki kadınlar kanser konusunda bilgilendirildi

Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir OSB Müdürlüğü iş birliğiyle, bölgede üretim yapan sanayi tesislerinde çalışan kadın personel ile kadın öğretmenlere "kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantının açılışına, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Okul Müdür Vekili Bülent Seğmen, müdür yardımcıları, EOSB ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra bölgede üretim yapan sanayi tesislerinde çalışan kadın personeller ile kadın öğretmenler katıldı. Gerçekleşen etkinlikte katılımcılara kanserden korunma yolları, kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları konularında bilgiler verildi.

“Kanser iş gücünde çok ağır kayıplara neden oluyor”

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, kanser hastalığının iş gücünde ve ülke ekonomisinde ağır kayıplara neden olduğunu ifade ederek, “Kanser günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup her zaman gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle, iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır” diye konuştu.

“Bölgemizde çalışan kadınlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz”

“Sağlıklı nesillerimiz ancak sağlıklı kadınlarımız sayesinde olacağını unutmayalım” diyen Başkan Küpeli, “2023 yılı verilerine göre Türkiye, dünya genelinde kanser oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında 45. sırada yer almaktadır. Sağlıklı nesillerimiz ancak sağlıklı kadınlarımız sayesinde olacağını unutmayalım. Bu düşüncelerle bölge müdürlüğümüzdeki kadın çalışanlarımızı, kadın öğretmenlerimizi ve bölgemizde üretim yapan sanayi kuruluşlarındaki çalışan kadın personelleri bilgilendirmek amacıyla 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu etkinliğin katılan herkes açısından çok yararlı olacağına inanıyorum” dedi.

“Ulaşamayana, ulaşmak gayesiyle hareket ediyoruz”

Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ise, “Göreve geldiğimiz günden beri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte güzel işler yapıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantı da bugüne kadar yapılan güzel çalışmalardan bir tanesi. Sağlık İl Müdürlüğü olarak gayemiz ulaşamayana ulaşmak, kimseyi geride bırakmamak. Bu çerçevede tarama testini yapamayan kişileri mobil aracımız ile taramaya tabii tutmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Proje tanıtılarak, kanserden korunma yolları anlatıldı

Konuşmaların ardından Odunpazarı Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Habibe Ülkü Aykut Burunsuzoğlu tarafından katılımcılara, Sağlıklı Yaşam-Mobil KETEM Projesi tanıtılarak kanserden korunma yolları, kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları konularında bilgilendirme yapıldı.