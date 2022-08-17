Eskişehir OSB'den Eskişehirspor'a moral kahvaltısı

Yeni sezon öncesi Eskişehirspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla kahvaltıda bir araya gelen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehirspor'umuzu çok seviyoruz. Takımımızın bulunduğu sürecin farkındayız. Artık ibrenin tersine döndüğünü düşünüyorum. Bu takımda Eskişehirlilik ruhu var, en önemlisi inanç var. Bu inançla Eskişehirspor'umuz layık olduğu yere hızla gelecektir. Sizlere çok güveniyoruz” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, yönetim kurulu üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Samet Özkaya ile denetim kurulu üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar yeni sezon öncesi Eskişehirspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla kahvaltıda bir araya gelerek, moral verdiler.

Bu şehrin çocuklarıyla armamızı temsil ediyoruz

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda konuşan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, “Futbolcularımız altyapımızdan yetişen bu şehrin çocukları. Bu şehrin çocuklarıyla sahada armamızı temsil ediyoruz. Cüneyt hocamız ve ekibiyle bizlere destek oluyor. Sizleri burada görmekten onur büyük duyduk, ayağınıza sağlık. Desteğinizi her zaman yanımızda hissediyoruz. Nadir Başkanıma ve yönetimine kulübümüze vermiş oldukları desteklerden dolayı camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sizlerin burada olmanız bizler için çok değerli

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, şehrin beklentilerini bildiklerini bu beklentiye karşılık vermek adına yeni sezonda en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade ederek, “Bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz. Sizlerin burada olmanız bizler için değerli. Sizlerin bizler adına düşündüklerinizi yerine getirmek adına bir çalışma içindeyiz. Bu sezon tüm Eskişehir'e keyifli dakikalar yaşatacak genç bir ekip var. Onlar bugünkü başlangıçla beraber şehrin önemli noktalarından önemli destekleri sırtlarına alabilecekleri kadar başarılı olacaklardır. Her şey için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bu takımda Eskişehirlilik ruhu var

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, EOSB olarak yasaların verdiği imkanlar dahilinde Eskişehirspor'un her zaman yanlarında olduklarını aktararak, “Biz Eskişehirliyiz, Eskişehir'imizi ve Eskişehirspor'umuzu çok seviyoruz. Takımımızın bulunduğu sürecin farkındayız. Ancak, artık ibrenin tersine döndüğünü düşünüyorum. Gençlerimiz hepsi altyapıdan gelmekte. Bu takımda Eskişehirlilik ruhu var, inanç var. Bu inançla Eskişehirspor'umuz layık olduğu yere hızla gelecektir. Sizlere çok güveniyoruz. Eskişehir OSB Yönetimi olarak, başkanımıza ve sizlere hep destek olmaya çalıştık. Yasaların bize verdiği tüm imkanları kullanmaya çalıştık. Gönlümüz sizlerle beraber” ifadelerinde bulundu.

Küpeli: Eskişehirspor bir ocak ve bu şehir sizi çok seviyor

Yeni sezonda takıma başarılar dileyen ve beklentilerinin büyük olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Üst üste alacağınız galibiyetler bu şehirde bir hareketlenmeye sebep olacaktır. Eskişehirspor bir ocak. Bu şehir sizi çok seviyor. Gayretli olun, sizlerden beklentimiz çok büyük. Sizlerin elde edeceği sportif başarının sonrası da şehir maddi ve manevi sizlerin yanında olacağından çok eminim. Eskişehir OSB olarak da maddi ve manevi olarak hep yanınızdayız” dedi.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde gerçekleşen kahvaltıya, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek yanı sıra, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Samet Özkaya ve Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar, Eskişehirspor Başkan Vekili Erkan Koca, Başkan Yardımcısı Mete Yılmaz, Mali Asbaşkan Özgür Marankoz, Genel Sekreter Serhan Taşdemir, Yönetici Anıl Koçhan, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Sportif Direktör Ayhan Taşçı, teknik heyet ve futbolcular katıldı.