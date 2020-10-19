Eskişehir OSB'nin 2030 hedefi 75 bin çalışan

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'deki 45 bin çalışan sayısının 2030 yılında 75 bin kişiye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Başkan Küpeli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü İbrahim Kısa ve beraberindeki heyeti ağırladı Gerçekleşen ziyarette SGK Eskişehir İl Müdürü İbrahim Kısa, yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Küpeli'ye bilgiler verdi. Müdür Kısa, kurum olarak yürüttükleri çalışmalar ile kayıt dışı istihdamın çalışana ve devlete verdiği zararların yanı sıra sosyal güvencenin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti. Eskişehir'in çalışma yaşamı ve çalışma barışı açısından örnek illerden biri olduğunu dile getiren Kısa, kamu ve özel kesim iş birliğiyle kayıt dışı istihdamın engellenmesi konusunda yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Firmalar arası işçilik maliyetlerinin eşit paylaşımı önemli

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, sosyal güvencenin iş yaşamında hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Başkan Küpeli, Eskişehir OSB olarak kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini aktararak, ortak projelere imza atmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Küpeli, kayıt dışı istihdamın firmalar arasında da haksız rekabete yol açtığını ve piyasada dengeleri bozduğunu belirterek, kayıt dışı istihdamla mücadele için daha etkin yöntemler kullanılması gerektiğini, işletmelerde her çalışanın mutlaka kayıt altında olmasının sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması ve firmalar arası işçilik maliyetlerinin eşit paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Hedef 75 bin kişi

Eskişehir'deki sanayi kuruluşlarının çalışma yaşamındaki yasal kurallara büyük önem verdiğini dile getiren Küpeli, Bugün Eskişehir OSB'deki çalışan sayımız 45 bin kişiye ulaştı, bu rakamın 2023 yılında 50 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. Bölgemize yoğun bir sanayi yatırımı ve yeni yatırımcı ilgisi var, çalışan sayımız ilerleyen dönemde ciddi ölçüde artacak. Nitelikli ve haklarına vakıf, işine sahip çıkan çalışanlar kentimizin ve sanayimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.