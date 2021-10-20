Eskişehir OSB'nin çevre yatırımları devam ediyor

çevreye duyarlı çalışmalarıyla örnek olan ve "Türkiye'nin En Yeşil OSB'si” seçilen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi çevre konusundaki çalışmalarını geliştirerek sürdürüyor. Daha temiz OSB için çalışmalarına devam eden Eskişehir OSB araç filosuna yeni bir yol süpürme aracı daha ekledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü, bölgeye ve bölge içerisinde faaliyet gösteren firmalara daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bünyesine yol süpürme aracı da eklendi. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli Türkiye'nin en çevreci OSB'lerinden biri olduklarını söyleyerek, “Türkiye'nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olarak büyüme trendi içinde bizim için hiç kuşkusuz en önemlisi çevreci bir OSB olmamız ve bu konudaki uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalardır. Bu konudaki çabalarımızın ilk güzel sonucunu, geçmiş yıllarda dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en Yeşil OSB'si seçilerek görmüştük. Sonraki yıllarda çevre konusundaki çalışmalarımızı her yıl daha da geliştirerek sürdürdük. Çevreye ve yeşile verdiğimiz önemi daha ileri boyutlara taşıdık” dedi.

“Daha temiz, güzel ve daha yaşanabilir bir OSB için gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz” diyen Başkan Küpeli, “Sürekli büyüyen ve gelişen OSB'mize daha iyi hizmet verebilmek amacı ile araç filomuzu güçlendiriyoruz. OSB'mizin temizlik işlerinde kullanılacak olan yol süpürme aracımız gelişmiş özelliklere sahip vakumlu ve tam otomatik. Yol süpürme aracımızla hem çevre birimimizdeki görevli arkadaşlarımızın iş gücü rahatlamış olacak hem de temizlik çalışmaları daha hızlı bir şekilde yürütülecek. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.