Eskişehir otellerinden İKAF'23'e tam destek

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan İKAF'23 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

İKAF'23 çerçevesinde Eskişehir'de hizmet veren otel ve konaklama işletmelerinin temsilcileri, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odasında gerçekleşen görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen görüşmede İKAF'a ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını dile getiren Rektör Yardımcısı Temizel, Eskişehir'in böylesi büyük bir organizasyon için hazır olduğunu ve şehirdeki kurum, kuruluş ve şirketlerle tam bir koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini sözlerine ekledi. Eskişehir'de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin temsilcileri de gerçekleşen görüşmelerden son derece memnun olduklarını ve İKAF'23'ün gerek Eskişehir gerekse bölge açısından öneminin farkında olduklarını dile getirerek İKAF'23 ve Anadolu Üniversitesine tam destek vereceklerini vurguladı.