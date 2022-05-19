İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir Otobüs Terminali yaz tatilini bekliyor

Ramazan Bayramı’nın ardından yoğunluğun azaldığı Eskişehir Otobüs Terminali’nde ulaşım firmaları, hareketliliğin başlaması için yaz tatili dönemini bekliyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından yoğunluğun azaldığı Eskişehir Otobüs Terminali'nde ulaşım firmaları, hareketliliğin başlaması için yaz tatili dönemini bekliyor.


Türkiye'nin öğrenci şehri olarak bilinen ve 3 üniversitesiyle 50 binden fazla öğrenciyi ağırlayan Eskişehir'de şehirlerarası otobüs terminali, Ramazan Bayramı tatilinin ardından sessizliğe büründü. Farklı şehirlerden gelen otobüslerdeki koltuk doluluk oranlarının yarı yarıya düşmesiyle birlikte terminal içerisinde bulunan kafeteryalar, lokantalar ve yolcu bankları boş kaldı. Terminalde hizmet veren ulaşım firmalarının satış yetkilileri Ramazan Bayramı'nın ardından azalan yoğunluğun, üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte artmasını beklediklerini kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.