Eskişehir polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sokak hayvanlarını da etkiledi. Vatandaşların evde kalması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasında güçlük çekmesine neden oldu. Bu durumda sokak hayvanlarını unutmayan Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte park, bahçe ve sokaklarda bulunan hayvanlara yaş ve kuru mama bıraktı.