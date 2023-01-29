Eskişehir polisinden 'Huzur' uygulaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen 'Huzur' uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet fişek ve 1,67 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 13 sürücüye de toplamda 79 bin 82 TL cezai işlem yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce 'Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. İl genelinde düzenlenen uygulamaya, 125 personel ve 1 Tim Çevik Kuvvet personeli katıldı. Toplamda 3 bin 274 şahsa yapılan sorgulama sırasında 11 şahsın aramasının olduğu ve 4 şahsınsa yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulama esnasında ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 fişek ve 1,67 gram esrar maddesi ele geçirilerek, şahıslara haklarında gerekli işlemler yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü düzenlenen uygulamada, 63 umuma açık yer denetlenirken, eksiklik tespit edilen 9 işletmeye ise gerekli işlemler uygulandı. Ayrıca 203 araç kontrol edilerek 13 sürücüye toplamda 79 bin 82 TL cezai işlem uygulandı.