Eskişehir polisinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 14,60 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.