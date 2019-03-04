İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir polisinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor

Eskişehir polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde 14,60 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, diğer şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.