Eskişehir Rabia Naz için adalet istedi

Geçen yıl Giresun Eynesil'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz için Eskişehir Kadın Meclisi tarafından “Rabia Naz'a Adalet” eylemi yapıldı.

Giresun Eynesil'de geçen yıl 13 Nisan'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölümünün 1'inci yıldönümünde tüm Türkiye'de Kadın Meclislerince eylem gerçekleştirildi. Eskişehir Kadın Meclisi tarafından da düzenlenen eylemde yine hayatını kaybeden Rabia Naz'a için adalet istendi.

"Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor"

İsmet İnönü Caddesi üzerinde yapılan eylemde, grup adına konuşma yapan Ceren Çavdar, Türkiye'nin dört bir yanından Rabia Naz için adalet demek için buluştuklarını söyleyerek, "11 yaşında hayata bağlı bir çocuk neden intihar etsin. Neden intihar etmediğine dair onlarca şüphe, delil varken bunların hiçbiri araştırılmıyor? Kimler, neden korunuyor? Eski AK Partili belediye başkanının yeğeni, Rabia Naz'a arabayla çarparak öldürmesi konumunda şüpheli durumda ve kendisinin İçişleri, Adalet bakanlıklarınca korunduğu iddia ediliyor. Hiçbir iddia araştırılmıyor, dava adaletten kaçırılıyor. Aileyi susturmak için jet hızıyla işleyen mekanizmalar, Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için asla işlemiyor. Rabia Naz'ın ölümündeki bu karanlık yetmezmiş gibi baba Vatan Şaban şikayet üzerine gözetim altına alınmaya çalışılıyor. 1 yıldır dosyayı incelemeye almayan kurumlar; babanın akıl sağlığı ile ilgili bir başvuruyu hemen işleme koyuyorlar. Bir günde hem savcılık, hem mahkeme Şaban Vatan'a yaptığı paylaşımları soruyor ve hızla akıl sağlığının yerinde olmadığına karar veriliyor. Şaban Vatan'ı akıl sağlığı yerinde değil deyip, hastaneye kapatmaya çalışanlar şunu duysun; Biz de aynı soruyu tekrar tekrar soracağız ‘Rabia Naz'a ne oldu?'. Tüm toplumu, milyonları da mı hastaneye kapatacaksınız. Bu sorudan kaçacak hiçbir yeriniz yok. Yapılması gereken bellidir; Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor" dedi.

Öte yandan yapılan basın açıklamasının ardından grup bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.