Eskişehir raylı sistemler sektörü projelere odaklandı

Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi'nin yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile bir araya gelen Yönetim Kurulu yeleri, sektör dâhilinde gündemde olan önemli projeleri değerlendirdi. Raylı Sistemler Kümesi'ne her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten ESO Başkanı Kesikbaş, özellikle milli hızlı tren, URAYSİM ve Eskişehir'in limanlara olan demiryolu bağlantılarının kurulması konularında önemli çalışmalar içinde olduklarını ve bu konuları yakından takip ettiklerini ifade etti.

ESO olarak raylı sistemler sektöründeki ihracatın artırılması adına bir Avrupa Birliği projesi yürüttüklerini söyleyen Kesikbaş, proje kapsamında eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama heyetleri ve yurtdışından alım heyetleri gibi birçok faaliyet gerçekleştirileceğinin, proje ile sektörde faaliyet gösteren onlarca firmaya destek olunacağının altını çizdi.

Stratejik plan hazır

Raylı Sistemler Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Avcı ise toplantıda Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen Genel Kurul'da göreve geldiklerini ve yenilenmiş bir vizyon ile kümelenmenin avantajlarını en yüksek ölçüde değerlendirmeyi istediklerini belirtti.

Yeni dönemde kümenin stratejik planlaması çerçevesinde hareket edeceklerini ifade eden Avcı, zellikle yurt içinde ve dışında toplantılar, yurt dışı heyetleri, fuar ziyaretleri, devlet destek-teşvik fonlarından yararlanma, sektörel paneller, kamu ile yakın etkileşim kurma, firma bazında kapasite ve yetenek arttırma konularında çalışmalar yapılacağının altını çizdi.