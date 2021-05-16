Eskişehir sağanak yağışa teslim oldu

Eskişehir'de öğleden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kısıtlamadan muaf olarak dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri sonrasında Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Özellikle kent merkezinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi. Kısıtlamadan muaf tutulan bazı vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, saçak altlarında yağmur şiddetinin hafiflemesini bekledikleri görüldü. Araç sürücüleri, su birikintilerinin oluştuğu yollarda temkinli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer dolu yağışının etkili olduğu öğrenildi.