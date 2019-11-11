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Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu anlaşması

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, rekor maaş promosyonu anlaşması yaptıklarını belirterek, “Güçlü teşkilatımız ile Türkiye rekoru kırdık” dedi.


Köksal, yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekleştirilen banka promosyonu ihalesinde yoğun çabamız karşılığında 36 aylık Türkiye rekoru kırarak; 4 bin 75 lira promosyon hakkı kazanılmıştır. Aylık 113,19 TL ile Kayseri'nin 111,25 Aylık anlaşması geçilerek Türkiye rekoru kırılmıştır. Her zaman tek derdimizin sağlık çalışanlarımız için kazanımlar elde etmek olduğunu bir kez daha bildiriyor, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıntılı bilgiyi sayfamızdan yayınlayacağız. İhalenin her aşamasında rakamın buralara çıkmasında desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Bilge'ye şükranlarımızı sunuyoruz.

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