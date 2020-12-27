"Eskişehir sağlık turizminde marka olmalı"

Türkan Tünerir, merkezin Eskişehir'in sağlık turizminde marka şehir olması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Sağlık turizmi hakkında konuşan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Tünerir, sosyal sorumluluk projesi yürüttükleri için engelliler, yaşlılar, çocuklar ve tüm tedaviye ihtiyacı olanları ailenin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Tünerir, insanların sağlığına katkı sunmayı, özellikle çocuk, yaşlı ve engelli bireylere fizik tedavi alanında en iyi koşullarda ve en yeni teknolojik cihazlarla işinin uzmanı hekim ve fizyoterapistlerle hizmet vererek, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Dr. Tünerir, bu doğrultuda yaptıkları çalışmalarla hasta sağlığına katkı sunmanın yanı sıra Eskişehir'i sağlık alanında, özellikle sağlık turizminde bir dünya bir markası yapma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

"Sağlık turizminde Eskişehir'i marka yapmak istiyoruz"

Sağlık turizmi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dr. Türkan Tünerir, bu alanda yapılanları şöyle anlattı:

“Sağlık turizmini Eskişehir'de ilk defa 2015 yılında BEBKA'nın açtığı bir proje ile başlattık, sunduğumuz proje ilgi gördü ve kabul edildi, yurtdışından hasta gelişi başladı. Özellikle rehabilitasyon konusunda henüz yeterli tedaviler veremeyen ülkelerde; Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetlerde bu ihtiyaç çok fazlaydı, yetişmiş fizik tedavi uzmanları, yeterince fizyoterapistleri yoktu, Avrupa ülkelerinde ise rehabilitasyon hizmetlerinin devlet tarafından karşılanmaması nedeniyle, özelde de çok yüksek ücretler alınması, o ülkelerin vatandaşlarını da bize yönlendirdi. Eskişehir, hem güvenilir hem de sıcak ilişkilerin hala sürdüğü bir şehir, bu anlamda hastalar da daha gönül rahatlığı ile buraya geliyor.”

"En iyi tanıtımı memnun hastalar yapıyor"

Yurt dışından gelmek isteyenlerin kendilerine internet üzerinden ulaştığını aktaran Dr. Tünerir, “Hastalarımızı havaalanından alarak konaklayacakları otele ulaştırıyoruz. Onların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda, hatta tedavi olmadıkları dönemde gezi programları oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Böylece şehrin tanınmasına ve ekonomisine de katkı sunuyoruz, bizden memnun kaldıklarında en iyi reklamı hastalarımız yapıyor” şeklinde konuştu.

"Sağlık turizmi için dernek kurduk"

2020 yılında 60 ülkeden 350 kişiyi davet ederek bir termal turizm zirvesi gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak bunu pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Dr. Tünerir, “BEBKA, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığımız projede epey de yol almıştık, ancak salgından sonra yeniden yapmak için çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

Eskişehir'i sağlık turizmi alanında tüm dünyaya tanıtmak istediklerinin altını çizen Dr. Tünerir, "Bu amaçla Sağlık Turizmi Derneği'ni kurduk, kurucusu da benim. ESOGÜ ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi hocaları ve seyahat acentaları ile birlikte ‘kentte sağlık turizmini nasıl geliştirebiliriz' diye düşünerek diğer bütün özel hastanelerin de içinde yer aldığı bu derneği kurduk. Ayrıca Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği'nin (THTC) de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İcra Kurulu Başkanıyım. Dolayısıyla sağlık turizmi alanındaki çalışmaları yakından takip ediyor ve Eskişehir'de bu alanda yapılacak çalışmalara öncülük etmeye çalışıyoruz” dedi.