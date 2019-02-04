Eşkişehir Şairler Derneği'nden “Şair Muharrem Kubat'a Vefa Gecesi”

Eskişehir Şairler Derneği uzun yıllardır gerçekleştirdiği “Porsuk Şiir Akşamları" şiir etkinliğinin bu ayki konusu “Şair Muharrem Kubat'a Vefa Gecesi” oldu.

Dernek Yönetim Kurulu'nun “Onursal Başkan” unvanı verdiği 83 yaşındaki şair Muharrem Kubat, gecenin tek konusuydu. Yemekli yapılan etkinlik gecesine Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Kahveci, Emirdağlılar Vakfı adına Ayhan Türkseven, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği Başkanı Nihal Bağcı, Eskişehir Kültür Sanat Derneği Başkanı Gazi Durusu, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Güner Sümer, Muharrem Kubat'ın ailesi, öğrencileri, Eskişehir Şairler Derneği Yönetim kurulu ve üyeleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Şair Halil Gürkan'ın sunduğu program, Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel'in açılış konuşmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ve diğer katılımcıların konuşmalarının ardından Şair Muharrem Kubat'ın yazdığı ve ona yazılan şiirler okundu. Muharrem Kubat'ın öğretmenlik yıllarındaki öğrencileri, şairle ilgili anılarını paylaştı. Kubat'ın öğrencileri olan Kütahya Belediyesi Meclis Üyesi Salih Özen ve Emekli Jandarma Tümgeneral Yusuf Kaya da programa katılım gösterdi.

Programda konuşma yapan Şair Muharrem Kubat, “Hayatımın en mutlu duygusal anlarını yaşıyorum. Bu mutlu ve duygusal güzellik, parayla ve pulla yapılacak iş değil. Ancak yüreklerdeki sevginin ürünüdür” diyerek yoğun hissiyat içerisinde programı hazırlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kenan Demirel de, “Üzerimizde büyük emeği bulunan şair Kubat hocamıza, şükranlarımızı ve vefamızı belirtmeye çalıştık” şeklinde konuştu.