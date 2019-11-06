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Eskişehir Şairler Derneği'nin ‘Porsuk Şiir akşamları'

Eskişehir Şairler Derneği’nin ‘Porsuk Şiir Akşamları’nda şairler kendi yazdıkları şiirlerini sıra ile okudular.

Eskişehir Şairler Derneği'nin ‘Porsuk Şiir Akşamları'nda şairler kendi yazdıkları şiirlerini sıra ile okudular.


İzmir Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği Onursal Başkanı Hikmet Durmuş, Dernek Başkanı Ayla Taşdelen ve dernek üyeleri Eskişehir'e gelerek; Eskişehir Şairler Derneği'nin onursal konuğu oldular, hep birlikte Eskişehir Şairler Derneği'nin dernek binasında şiir etkinliği düzenlediler ve etkinlikte şiirlerini okudular. Eskişehir Şairler Derneği'nin 25 yıldır devam eden ‘Porsuk Şiir Akşamları' nda; Eskişehir'in duayen şairi Muharrem Kubat, Eskişehir'de şairlik hayatında geçen anılarını anlattı ve yaptığı konuşmasında, ‘'Sanat, evrensel bir dildir. Eskişehirli şairlerimiz, Eskişehir' sanatına ve kültürüne hizmet etmektedir. Bu tür şiir etkinlikleri devam etmelidir. İzmir Sarı Zeybek Kültür Derneği üyesi şairler, Eskişehir'deki şiir etkinliklerimize katılarak bizleri onurlandırdı'' dedi.


Şiir etkinliğinden sonra, Eskişehirli şairler ve İzmir Sarı Zeybek Kültür Sanat Derneği üyesi şairleri, Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiler.

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