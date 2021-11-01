Eskişehir Sanayi Odası, 53 yaşında

yılını kutlarken, bir mesaj yayınlayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ilk kuruluş yıllarındaki heyecanla ve inançla çalıştıklarını belirterek, “Şehrimize hizmet noktasında çıtayı sürekli yükseltiyoruz. Bizi biz yapan üyelerimizin üretimini, istihdamını, ihracatını artırmak, mesleki yeterliliklerini geliştirmek için çalışıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası'nın 53. yılı kutlu olsun” dedi.

Her üç kişiden birinin sanayi sayesinde geçindiği Eskişehir'de sanayinin gelişimini hızlandırmak ve ihracat ağırlıklı bir yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, “İhracat ve mesleki eğitim. Bunlar olmazsa olmazlarımızdır. Bu alanlara büyük emek harcıyor, projeler üretiyoruz. Diğer yandan girişimciliği arttıracak projelerin içerisindeyiz. Bahsi geçen konularda mutlaka şehrimize bir eşik atlatmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü gelecekte var olacak ve şehrimizi daha büyük bir çekim merkezi haline getireceksek bunları mutlaka yapmalıyız” diye konuştu.

Bugün iktisadi ve sanayi yapıda şartların hiç olmadığı kadar zorlaştığına, rekabet ortamının sanayi üretimini etkilediğine vurgu yapan Kesikbaş, “Ancak ne olursa olsun önce şehrimiz ve sonra ülkemiz için üretimden vazgeçmeyiz. Diğer yandan bu ortamda üyelerimizin kendilerini ve işlerini geliştirebilmeleri ve yoğun rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duyulan çalışmaların içerisindeyiz. Eskişehir Sanayi Odası üyelerine destek, kılavuz ve itici güç olmayı sürdürecektir” dedi.

Oda bünyesinde yapılan tüm projelerin üyelerin katkıları ve onların gelişimine destek için olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, yaptığımız başarılı işlerin bir yansıması olarak, 2021 Dünya Odalar Yarışması'nda 33 farklı ülkeden gönderilen projeler arasında finale kalmayı başardık. Bugün tüm dünyanın gündeminde olan iklim değişikliği kategorisinde ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın 53 yılında Odayı kuran kurucu büyüklerle aynı heyecanı ve dinamizmi paylaştıklarını sözlerine ekleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “1968 yılında kurulan Eskişehir Sanayi Odası'nın 53. yıl dönümünde aynı heyecanla, çağın ötesine bakarak devraldıklarımızı bir adım öteye taşımak için çalışıyoruz” dedi.