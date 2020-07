‘Eskişehir Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi' projesinin imza töreni gerçekleşti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hazırlanarak, Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli personel temininin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek “Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi” projesi BEBKA tarafından kabul edildi. Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan projesinin imza töreni bugün Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesinde Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Volkan Günaydın, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile törene katılanlara, oda hakkında hazırlanan slayt gösterisiyle çalışmaları anlattı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Mesleki ve teknik eğitime daha bir önem vermeliyiz”

İmza töreninde konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmenin ve kalkınmanın temelinin eğitime dayandığını ifade etti. Ayyıldız, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bir sözünde; 'Eğitim işlerinde behemehâl muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur' demektedir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesini tam olarak sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, Atatürk'ün işaret ettiği “muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma” hedeflerine ulaşabilmesi için eğitime, özellikle de meslekî ve teknik eğitime, daha bir önem verilmeliyiz. Bu nedenle BEBKA olarak meslekî ve teknik eğitimle alâkalı her çalışmayı her projeyi ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz ve bu konuda elimizden gelen her ne varsa onu firmalarımızın hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. İşte tüm bu sebeplerden bugün sözleşmesini imzalayacağımız ve Turgut Reis Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulanacak olan bu proje çok anlamlı ve çok kıymetlidir. Toplam proje bütçesinin 9 Milyon 846 Bin TL, proje içindeki BEBKA desteğinin ise 7 milyon 384 Bin TL olduğu bu projenin gençlerimize, ilimiz mesleki ve teknik eğitimine, ilimiz sanayisine, firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“İyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor”

İmza töreninde konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Gençlerimize iyi bir gelecek iyi bir dünya bırakalım diyoruz ama dünyaya da iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

ESO-MEM projesi hakkında bilgi veren Kesikbaş, “22-35 yaş arası askerliğini yapmış, yetişkin, işe ihtiyacı olan ama bir vesile ile ekmeğini eline alamamış kişileri buraya çekelim istedik. Dünyaya iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor, etik ve ahlakla ilgili konuları da işin içine katarak projemizde ilerlemek istiyoruz. Şu anki süreçte Turgut Reis Lisesinin donanımı için çalışıyoruz. ESO-MEM için teknolojiye yatırım yaparak iyileştirme çalışmaları yapmak ve Eskişehir'e bu gelişmeleri kazandırmak istiyoruz. Burası hem mesleki eğitim merkezi hem de endüstri 4.0 merkezi olacak. Sanayici ve üniversitenin ihtiyaç duyacağı bir merkez olacak diyebilirim. Bu amaçta bize destekler veren BEBKA ve Üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, çalışmaların Eskişehir eski Valisi Özdemir Çakacak ile başladığını hatırlatarak, yeni Vali Erol Ayyıldız ile projeyi tamamlayacaklarını söyledi. Gerim, konuşmasının devamında, “Bizler kalkınma ajansı olarak, bölge illerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süreçte 102 mali destek projesi yürüttük. Toplamda yaklaşık 52 milyon bir hibe finansman sağlanmış oldu” dedi.

İmza törenine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celallettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat EDİZKAN ve sanayi odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.