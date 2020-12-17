Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi açılıyor

ESO tarafından gerçekleştirilecek ve 13 Milyon TL'ye yapılacak merkez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Eskişehir'e mesleki eğitimde yeni bir soluk ve istihdam sağlayacak. Bu kapsamda merkezin proje açılış ve inceleme toplantısı gerçekleştirildi. Betona, binaya para harcamadan ve devlet kaynaklarını heba etmeden mevcut meslek okulu Eskişehir Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hizmet verecek ESO-MEM, günün şartlarına göre modernize edilecek, eğitim alt yapısı güçlendirilerek hizmet verecek.

ESO-MEM'in açılış toplantısına katılan Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant ESO-MEM projenin Eskişehir'in sanayisi ve sanayi geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkezin açılış toplantısında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimiz sanayisine eğitimli, alanında donanımlı insanların yetiştirileceği merkezin açılışı için buradayız. ESO-MEM projesi, şehrimizin nitelikli eleman ihtiyacına çözüm sunacak ve iyi insanlar yetiştirilmesine hizmet edecek. 22-35 yaş arası askerliğini yapmış, yetişkin, işe ihtiyacı olan ama bir vesile ile ekmeğini eline alamamış gençlerimize meslek kazandıracağız. Yani kısaca ara eleman değil aranan insanlar bu merkezde eğitim alacak” dedi.

ESO-MEM bünyesinde kurulacak eğitim atölyelerinde Eskişehir'de en çok ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim verileceğinden bahseden Kesikbaş, merkezde simülasyon merkezinin de yer alacağından belirterek, “Devletimize güveniyoruz ve sağladığı kaynakla burası hayate geçiyor. Diğer yandan kamu kaynakları korunarak betona ve binaya para harcamadan mevcut okullarımız proje içinde yer alacak. Kamu üniversite sanayi işbirliğine verilebilecek en iyi örneklerden biri olan ESO-MEM sahip olduğu eğitim modeli ile kursiyerlere hem yüksek standartlarda mesleki eğitim hem de uygulamalı üretim olanakları sunacak. İçinde barındıracağı endüstriyel altyapı ile ülkemizin örnek teşkil edecek mesleki eğitim merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.

Ülkemize değer katacak

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise yaptığı değerlendirmede ESO-MEM'i 18 yaşa kadar devam eden mesleki eğitimin bir devamı olarak gördüklerini belirterek, “Ben bu aşamada kendimi daha iyi noktaya getireyim diyen öğrencilerimiz ve gençlerimiz bunu rahatlıkla merkezde gerçekleştirebilecek. Burası bir mesleki yeterlilik merkezi olacak ve sanayiye gidip yerini bulacak bu kişi. Eskişehir olarak buna ihtiyacımız var. İnanıyorum ki buradan çıkan insanlarımız şehrimiz ve ülkemize değer katacaklar” dedi.

Rekabet gücü artacak

Projenin hem üniversite hem de sanayi ayağının olduğunu söyleyen ve kurum olarak ESO-MEM'e destek verdiklerini ifade eden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Burada atılan tohumların meyvelerini yakın zamanda alacağımıza inanıyorum. Atıl yapıların kullanılması konusunda bir çalışma yaptık, mevcut yapının kullanılması yönünden iyi bir proje oldu. BEBKA olarak sanayide ARGE ve verimliğin, iş gücünün artırılması ESO ile ortak amaçlarımız içinde. Bu projenin bizim uluslararası arenada güçlendireceği gibi rekabet gücümüzü de arttıracak. Ayrıca gençlerin sanayi ve teknolojiye özendirecek bir proje olacak. Bu nerenle çok önem verdiğimiz bir konu. Bu projemizin önce ilimiz, bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO-MEM'in hizmet vereceği alan gezildi.